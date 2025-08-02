تسلّمت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، معدات بحث وانقاذ مقدّمة من الصليب الأحمر اللبناني، في إطار تعزيز الجهوزية وتطوير قدرات فرق المستجيب الاول في قرى قضاء صور.

وجرى تسليم المعدات في مقر اتحاد بلديات قضاء صور لفرق "المستجيب الأول" في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، خلال لقاء حضره كل من مدير وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا ومدير وحدة الحد من مخاطر الكوارث المركزية في الصليب الأحمر اللبناني قاسم شعلان، مفوض جبل عامل في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي محمد نصر الله وضاهر حمود قائد المنطقة الثامنة.إلى جانب عدد من عناصر الفرق الإسعافية والمتطوعين .

وأكد شعلان في كلمته على أهمية التعاون بين الصليب الأحمر اللبناني ووحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور والهيئات الإسعافية، مشددًا على ضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة مختلف أنواع الطوارئ.

بدوره، أشار مدير وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة عمل شاملة لتعزيز قدرات الفرق العاملة في مجال الاغاثة، مثمنًا دعم الصليب الأحمر اللبناني المستمر لفرق المستحيب الاول العاملة في وحدة ادارة الكوارث.

من جهته، مفوض جمعية الرسالة للإسعاف الصحي محمد نصرالله شكر وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور والصليب الاحمر اللبناني على دعمهم لفرق المستحيب الاول في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي ، وأكد التزام الفرق بالعمل الميداني والتدريب المستمر لضمان استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ.