Apr 10, 2025 1:47 PMClock
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"وام": الخارجية الإماراتية تعلن نجاح عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية

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