Apr 14, 2025 11:10 AMClock
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واللا: 1790 من خريجي التلبيوت لإعداد قادة الأمن يطالبون بإعادة المختطفين حتى لو كان ذلك مقابل إنهاء الحرب

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