Jul 14, 2025 9:45 AMClock
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واللا عن مصدر: نتنياهو التقى الوزيرين بن غفير وسموتريتش لضمان عدم وجود أي تهديد للائتلاف في حال التوصل لاتفاق

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