May 5, 2025 8:00 PMClock
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واللا عن مصادر: نتنياهو وكاتس أشرفا على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش في تل أبيب

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