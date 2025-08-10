Aug 10, 2025 10:00 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

واللا عن مصادر سياسية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا لمنع إحتلال إسرائيل لقطاع غزة والدفع نحو صفقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o