Apr 7, 2025 6:05 PMClock
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واللا عن مسؤول إسرائيلي: لقاء نتنياهو مع ويتكوف هدفه بحث صفقة التبادل ومقترحات الوسطاء الجديدة

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