Apr 4, 2025 10:19 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

واللا عن تحقيق للجيش الإسرائيلي: حماس أطلقت الصواريخ على نقاط مراقبة للجيش لاستدراج القوات ودفعها للملاجئ

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o