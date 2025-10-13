Oct 13, 2025 9:13 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

والدة الأسير الإسرائيلي متان تسانغاوكر تتحدث معه عبر الهاتف وتقول له انتهت الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o