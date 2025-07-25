المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي النائب محمد سليمان على راس وفد من العشائر العربية.

‏بعد اللقاء قال النائب سليمان: "التقينا اليوم دولة الرئيس وكانت الزيارة من قبل العشائر من مختلف المناطق اللبنانية، ووضعنا دولة الرئيس في الأجواء والمعاناة التي تعانيها بعض القرى في مناطق العشائر، وخصوصا القرى الجنوبية التي تعرضت للاعتداء الإسرائيلي، والتي باتت اليوم فعليا غير موجودة على الخريطة، وهذا ما يتطلب اهتماما من قبل الحكومة وايجاد الحلول، خصوصا ان هناك قرابة ٤٠ الف نسمة يعيشون خارج قراهم، في بيروت وفي مناطق أخرى، ونتمنى ان يحظى يهذا الموضوع بمتابعة حسيسة، ومسح دقيق لان لدى هؤلاء حق يجب ان ينالوه".

اضاف: "نحن نطالب دائما بالعدالة مثلنا مثل غيرنا، وشرحنا بشكل مفصل عدة أمور لدولة الرئيس، خصوصا من خلال ما تتعرض له المنطقة اليوم من فتن على الساحة العربية وعند إخواننا بسوريا ولبنان، ونحن العشائر دائما وما نزال نحافظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، كما اننا ضد أي تدخل طرف مع الآخر، نحن كنا ضمن سقف الدولة ناس ومع الاعتدال ومع المعتدلين أينما كانوا ، سواءا كانو من الطائفة السنية أو غيرها ، كما اننا في الوقت نفسه ضد المفتنين، ونطالب الدولة بمحاسبة كل المفتنين من أي طرف كان، لان البلد لا يحتمل، نحن اليوم نريد الدولة والوقوف الى جانبها ومع جيشنا للمحافظة على بلدنا، فليس هناك من ضمانة اليوم لكل المكونات إلا الدولة ، لذلك ونحن تحت سقف القانون والدولة".

الاسمر مع وفد: واستقبل الرئيس سلام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس رابطة موظفي الادارة العامة وليد جعجع على رأس وفد ضم: أمين سر الرابطة طارق يونس، بالاضافة الى هيام عاصي عن ديوان المحاسبة، أنطوان جبران عن المتقاعدين، أحمد محمود مدير عام وزارة المهجربن عن المدراء العامين، رانيا عبد الصمد عن وزارة السياحة، نضال حسن عن متعاقدي وزارة العدل، جوزف ثلج عن المساعدين القضائيين في وزارة العدل، رين ملحم عن وزارة الصحة، وهبة بو عرم عن وزارة الزراعة، ربيع ميناء عن وزارة الداخلية والبلديات، ووجدي التقي عن موظفي البلديات وتم خلال اللقاء البحب بمطالب موظفي الإدارة العامة.

الأسمر: وتحدث النقيب الأسمر بعد اللقاء وقال: "نحن كادارة عامة ومصالح مستقلة نهنىء تلفزيون لبنان الذي هو جزء لا يتجرأ منا بمجلس ادارته الجديد الذي هو أهل لمعالجة قضية التلفزيون الذي يمثل الماضي والحاضر والمستقبل للحس الوطني في لبنان.

ثانيا: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس سلام وعرضنا واقع القطاع العام بكل أطيافه وأشكاله، من العسكريبن الى المتقاعدين والعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمتعاقدين، وصولا الى كل أطياف القطاع العام، وكانت نظرة شاملة الى هذا الواقع الأليم الذي يعيشه القطاع العام. واتفقنا على معالجة تبدأ بأن يكون هناك ممثلين لهذا القطاع العام داخل اللجنة المؤلفة من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وفريق عمل لمتابعة أمور وشجون الإدارة العامة.

ثالثا: توقفنا أمام الحال المأساوية التي يعيشها البلد من الناحية الإقتصادية والأمينة وتمنينا أن تستتب الأمور حتى تأتي المساعدات وتساعدنا لانهاض البلد ككل."

يونس: وتحدث أمين سر الرابطة طارق يونس وقال:" تشرفنا بلقاء دولة رئيس الحكومة وعرضنا أمامه مطالب الموظفين المحقة في الادارة العامة والبلديات والمتعاقدين والمتقاعدين وجميع من له علاقة بالقطاع العام.

واتفقنا مع دولة الرئيس على أهداف مشتركة وهي استمرارية القطاع العام والادارة العامة، وما من شك بأن هنالك مطالب محقة للعاملين في الإدارة العامة وهي تبدأ من الرواتب والأجور ولا تنتهي بموضوع المساعدات التعليمية والمنح الدراسية والاستشفائية، اضافة الى موضوع المثابرة الذي طرحناه اليوم، وشروط المثابرة غير المحقة والعادلة وصولا الى موضوع المتقاعدين، فكل هذه الأمور طرحناها أمام دولة الرئيس وهدفنا مشترك بأن تستمر هذه الإدارة لتكون العصب الحقيقي للدولة اللبنانية. اتفقنا مع دولته على تشكيل لجنة مشتركة ما بين الرابطة ورئاسة مجلس الوزراء وهدفها دراسة هذه المطالب المحقة والوصول الى نتائج ملموسة.

وتوجه يونس الى الموظفين معلنا: "نحن سنلاحق هذه المطالب التي هي حق ونتمنى أن يكون هناك نتائج ملموسة، وبناء على النتائج العملية التي ستصدر عن هذه اللجنة سيكون لنا مواقف تؤدي الى ارجاع الحق للمطالبين به اي لموظفي الادارة العامة التي لا دولة من دونها كونها العصب الحي للدولة".

منظمة اليد الخضراء: واستقبل رئيس الحكومة رئيس منظمة اليد الخضراء زاهر رضوان مع وفد ضم: رئيس إتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار روبير سيوفي، رئيس اتحاد بلديات الجرد الأعلى بحمدون فادي غريزي، ورؤساء بلديات عاليه وجدي مراد، عيناب غازي الشعار ورمحالا ميشال سعد.

وعرص الوفد للرئيس سلام النشاطات التي تقوم بها منظمة اليد الخضراء وسبل تفعيلها وتوسيع أنشطتها. وأبدى الرئيس سلام اهتمامه بالموضوع واستعداده للمساعدة.

لجنة مهرجان صيدا: كما التقى الرئيس سلام وفدا من لجنة مهرجان صيدا الدولي برئاسة رئيسة اللجنة نادين كاعين التي وجّهت دعوة لرئيس الحكومة لحضور المهرجان الذي سيقام بين السادس والتاسع من اب المقبل في مرفأ صيدا القديم قبالة القلعة.