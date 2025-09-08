Sep 8, 2025 9:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

واشنطن: نراقب الوضع في القدس عن كثب بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدد من الإسرائيليين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o