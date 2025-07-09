كشفت معلومات لقناة الـ “MTV” عن أن الموفد الأميركي توم برّاك سمع من المسؤولين في لبنان موقفًا موحدًا، وقرأ في مضمون الرد اللبناني إشارات واضحة إلى ضرورة “حصر السلاح بيد الدولة”، و”حصر قرار الحرب والسلم بيدها”، إضافة إلى “بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية”.

وأشارت المعلومات إلى أن واشنطن أعربت عن رضاها الكبير حيال أداء رئيس مجلس النواب نبيه برّي، معتبرةً أنه يضطلع بدور محوري في المفاوضات، لا سيما في ما يتصل بـ”حزب الله” وقنوات التواصل معه، وقد عبّرت الإدارة الأميركية لبرّي عن تقديرها لهذا الجهد.