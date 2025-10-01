أشارت مصادر دبلوماسية أميركية لـmtv، إلى أن “واشنطن وضعت خطّة واضحة تعتبر القضاء على قدرات “حزب الله” أولوية بعد استهداف قدرات “حماس” وهذا التوجّه يُواكبه ضغط متزايد داخل الكونغرس”.

ووفق مصدر ديبلوماسي "ينتظر لبنان زيارة أورتاغوس في ١٤ من الشهر الحالي لتُشارك للمرّة الثالثة في اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المقرّر في ١٥ تشرين الأوّل وترقّب للأجوبة التي حصلت عليها من إسرائيل".

ولفت المصدر الى أن " المساعدات الأميركية للجيش التي تُقارب الـ٢٠٠ مليون دولار كانت مهددة لكن جهداً بُذل لإعادتها الى سكة الإقرار وأورتاغوس ساهمت بذلك".

واشار الى ان "الأميركيون يتمنّون إظهار التقدّم أكثر عبر الإعلان عن عمليات الجيش في جنوب الليطاني أو حتى شماله لكن لهذا الأمر اعتباراته وقيوده عند الجانب اللبناني".

كما اشار الى "رغبة دولية وأميركية تحديداً في أن يُنفّذ الجيش أي عملية يطلبها "الميكانيسم" بشكل تلقائي حتى ولو اقتضى الأمر اقتحام المنازل وغيرها ولكن الجيش هو من يُدرك طبيعة عمله."

ووفق المصدر الديبلوماسي، "يُنتظر أن تُحدد جلسة ليعرض الجيش تقريره الشهري الأوّل أمام الوزراء ولبنان سيُحاول الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة لإتمام العمل في الجنوب مع طموح بأن تنسحب إسرائيل حينذاك".

مؤكدا "استمرار الاتصالات اللازمة لعقد مؤتمر دعم الجيش في السعودية في النصف الثاني من تشرين الأوّل كما يتوخى لبنان".



