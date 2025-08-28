Aug 28, 2025 4:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

واشنطن تبلغ الأمم المتحدة أنها ستقاطع المراجعة الدورية لسجلها في حقوق الإنسان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o