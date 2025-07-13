Jul 13, 2025 10:04 PMClock
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واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في إدارة ترامب: إيران منفتحة على اتفاق حول برنامجها النووي رغم الهجمات الأخيرة عليها

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