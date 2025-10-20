Oct 20, 2025 7:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

واشنطن بوست عن مصدر: محادثات فانس ونتنياهو ستركز على قوة متعددة الجنسيات لنشرها في غزة ونزع سلاح حماس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o