May 8, 2025 6:54 AMClock
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واشنطن بوست عن مصادر: إدارة ترامب تضغط على الأمم المتحدة للمشاركة في خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة

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