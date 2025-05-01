May 1, 2025 11:33 AMClock
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واشنطن بوست عن مصادر أممية: إسرائيل أعلنت 70% من قطاع غزة إما مناطق عسكرية أو قيد الإخلاء منذ استئناف القتال

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