Jul 10, 2025 8:19 AMClock
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"واشنطن بوست" عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب وافق على بعض الطلبات الأوكرانية للمساعدة العسكرية

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