May 5, 2025 7:09 PMClock
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واشنطن بوست عن مسؤول عسكري سابق مطلع على الخطط: توسيع العملية لن يصل إلى حد الاحتلال العسكري الكامل لغزة والسيطرة على الأراضي صعبة نظرا لمستويات التوظيف المطلوبة لكنها ليست مستحيلة

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