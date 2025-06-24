Jun 24, 2025 10:52 PMClock
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"واشنطن بوست" عن مسؤول بالبيت الأبيض: نتنياهو فهم أن ترامب لن يشارك عسكرياً في الصراع بعد الآن

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