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واشنطن بوست عن مسؤول بالبيت الأبيض: الحل الذي طلبه ترامب من ويتكوف بشأن المساعدات يتعلق بمؤسسة غزة الإنسانية

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