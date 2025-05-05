May 5, 2025 4:17 PMClock
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واشنطن بوست عن مسؤولين في منظمات إغاثية دولية: لدينا مخاوف كبيرة بشأن خطة إسرائيل في غزة

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