May 1, 2025 11:47 AMClock
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"واشنطن بوست" عن مسؤولين إسرائيليين: التغييرات الإسرائيلية في خريطة غزة قد تنذر باحتلال يستمر لأشهر أو أكثر

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