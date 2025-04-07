Apr 7, 2025 1:40 PMClock
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واشنطن بوست عن جنود إسرائيليين: وحدات الهندسة أمرت بهدم أكثر من 3500 مبنى باستخدام المتفجرات أو الجرافات

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