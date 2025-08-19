Aug 19, 2025 1:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

واشنطن بوست عن البيت الأبيض: ترامب اعتمد على علاقاته مع كل من الهند وباكستان لضمان وقف إطلاق النار في صراع مميت

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o