May 3, 2025 4:11 PMClock
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واشنطن بوست: ترامب أقال مستشار الأمن القومي مايك والتز بسبب توافقه مع نتنياهو بأن الوقت قد حان لضرب إيران

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