Jun 29, 2025 8:20 PMClock
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واشنطن بوست: الولايات المتحدة حصلت على اتصالات سرية لمسؤولين إيرانيين تناقش الضربات الأميركية على البرنامج النووي

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