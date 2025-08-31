Aug 31, 2025 3:00 PMClock
"واشنطن بوست": الخطة التي تبحثها إدارة ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة تشمل بناء "ريفييرا الشرق الأوسط" على أنقاض القطاع ودفع أموال للفلسطينيين مقابل مغادرته

