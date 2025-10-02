Oct 2, 2025 7:17 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

واشنطن بوست: البنتاغون يعتزم إجراء اختبارات لكشف الكذب على جنرالات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o