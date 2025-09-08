Sep 8, 2025 4:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

واشنطن بوست: إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح لها بتجميد مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o