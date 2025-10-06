Oct 6, 2025 8:09 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيومن رايتس ووتش: خطة ترمب لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ 7 تشرين الاول

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o