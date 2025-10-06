أفادت معلومات خاصة بالـLBCI بأن "قائد الجيش العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح خلال جلسة مجلس الوزراء، وذكّر بأنها تتضمن ثلاث نقاط أساسية وهي حصر السلاح جنوبي الليطاني واحتواء السلاح على الأراضي اللبنانية كافة وضبط المخيمات الفلسطينية، الذي يعني إغلاق الثغرات في المخيمات بما يجعل الدخول والخروج منها لا يحصل الا عبر مداخل يسيطر عليها الجيش".

وبحسب المعلومات، فإن "العماد رودولف هيكل فصّل كل هذه النقاط وعرض أمام الوزراء ما الذي نفذه الجيش منها وأين جرى التنفيذ وأين أصبح التقدم في الخطة وذلك بالأرقام".

وعندما كان يتكلم عن حصر السلاح جنوب الليطاني، تحدث قائد الجيش عن عدم عرقلة أهالي الجنوب لتنفيذ المرحلة الأولى للخطة وعن تعاون بين الجيش والقوات الدولية هناك.

وبحسب المعلومات، أكد هيكل أن "الجيش ورغم كل شيء ورغم المعوقات الاسرائيلية والاعتداءات، ينفذ روزنامته للمرحلة الأولى وأن الأمور تسير مثل ما هو خطط لها. علما أنه وفي كلامه تمنى قائد الجيش على الدولة تفعيل وجودها في الجنوب".