المركزية - تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تطور الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها منطقتي النبطية وإقليم التفاح قبل ظهر اليوم، ولا سيما القصف المدفعي والصاروخي الذي استهدف الشقق السكنية والاحراج والتلال. واطلع الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الاعتداءات معربا عن ادانته الشديدة لاستمرار إسرائيل في اعمالها العدائية منتهكة بذلك سيادة لبنان والاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي.

وقال الرئيس عون:" يبدو ان إسرائيل ماضية في استهداف الاستقرار في الجنوب على رغم المواقف المحلية والعربية والدولية التي تدين ممارساتها العدائية، وكأنها بذلك تضرب عرض الحائط القرارات والدعوات الى وقف العنف والتصعيد في المنطقة الامر الذي يستوجب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات، لا سيما من الدول التي رعت اتفاق تشرين الثاني الماضي وايدت مندرجاته وخصوصا الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، علما ان التصعيد الإسرائيلي لن يخدم الجهود المبذولة في الداخل والخارج من اجل تثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة".

الرئيس سلام: وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الذي اطلعه على نتائج الزيارة التي قام بها الى دولة قطر، والمحادثات التي اجراها مع اميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والوزراء المعنيين. كما اجرى الرئيسان عون وسلام جولة افق تناولت التطورات الأخيرة في المنطقة.

السفير البابوي: واستقبل الرئيس عون السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا يرافقه المستشار المونسنيور جوفاني بيكياري. وتم خلال الاجتماع عرض العلاقات اللبنانية مع الكرسي الرسولي في ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الى الفاتيكان قبل أسبوعين حيث التقى البابا لاون الرابع عشر وامين سر الدولة الباباوية الكاردينال بييترو بارولين.

سركيس سركيس: وفي قصر بعبدا، السيد سركيس سركيس الذي عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية والسياسية والحاجة الى الالتفاف والوقوف الى جانب الرئاسة الأولى في هذه الظروف الصعبة. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة المتن الشمالي الإنمائية والاجتماعية.