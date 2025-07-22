المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل ظهر اليوم في السراي المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

وتم البحث في مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره. كما تناول الاجتماع التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان.

اجتماع مالي: وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم اجتماعًا حضره وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وجرى البحث في الاوضاع المالية والاقتصادية.

كما استقبل الرئيس رئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن ورئيس بلدية مجدل عنجر جاد حمزة ،و جرى عرض للأوضاع المطلبية والشؤون الإنمائية التي تخص منطقة البقاع، وسبل تفعيل المشاريع والخدمات الأساسية فيها.

أيضا، استقبل رئيس مجلس الوزراء مساء في السرايا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحضور مفتيي المناطق وهم: مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام،

رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي بعلبك والهرمل الشيخ ايمن زيد الرفاعي، مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي، مفتي صور

الشيخ مدرار حبال، وأمين الفتوى في طرابلس

الشيخ بلال بارودي.

وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات في لبنان وأوضاع المناطق وشؤونها.ثم أقام الرئيس سلام مأدبة عشاء على شرف المفتي ومفتيي المناطق.