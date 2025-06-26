Jun 26, 2025 3:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيغسيث: كافة التقارير الاستخبارية تؤكد أن منشآت إيران النووية تم تدميرها بالكامل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o