Jun 26, 2025 3:14 PMClock
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هيغسيث: بعض الإعلام الأميركي لا يريد تسليط الضوء على "نجاحات" ترامب بل التلاعب بعقل الجمهور الأميركي

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