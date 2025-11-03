آخر الأخبار
Nov 3, 2025 3:53 PM
هيئة معنية بأزمات الغذاء: المجاعة بالسودان امتدت إلى الفاشر وكادوغلي
برّي حول قانون الانتخابات: هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات...
2025-11-04 12:18:52
برّي عن المفاوضات: هناك آلية تسمى الميكانيزم التي تجتمع ويجب أن تجت...
2025-11-04 12:17:42
برّي: أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين الأول موضوع الإدعاء ا...
2025-11-04 12:16:16
هذا ما قاله بري عن التفاوض والانتخابات
ستريدا جعجع: التعرّضَ لمقام البطريرك تعرّضٌ للبنان برُمَتِه
برّي حول قانون الانتخابات: هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها وإلا سيكون هناك معركة سياسية
برّي عن المفاوضات: هناك آلية تسمى الميكانيزم التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيّين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية
بلدية زحلة - المعلقة تتلف نحو 170 دراجة نارية غير شرعية
برّي: أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين الأول موضوع الإدعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سوريا والثاني موضوع المفاوضات وما تزعمه إسرائيل في شأن السلاح من سوريا هو محض كذب فأميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف ذلك
نقابتا المهندسين: ملف تراخيص مشاريع الطاقة الشمسية خارج نطاق صلاحياتنا التنفيذية
برّي: المقاومة التزمت كاملاً بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار والجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9000 عنصر وضابط
مخزومي: آن الأوان لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بعد استقرار سوريا
مكتب افرام: هذا الخبر ملفّق
تحليق لمسيرات اسرائيلية على علو منخفض فوق مدينة بنت جبيل وقرى القضاء
هيئة البث الاسرائيلية: إيران تكثف تسليح ميليشيات العراق استعدادًا لمواجهة مع إسرائيل
دوليات
تهديد بقصف نيجيريا.. كيف فاجأ ترامب "البنتاغون"؟
صحة
وزيرا الإعلام والصحة يطلقان دليل "اعرف حقوقك في الصحة" الخميس المقبل
وزير الصحة: أرقام الإصابات بالسرطان في لبنان هي الأعلى في المنطقة
عاصي تحذر من العواقب الصحيّة للأجهزة والمستلزمات الطبية المزوّرة والمهرّبة
بخاش: انتحال صفة في القطاع الصحي خطر على المواطنين
سلوم يُنهي ولايته النقابيّة... وهذا ما يوصي به
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
12:22 PM
هذا ما قاله بري عن التفاوض والانتخابات
12:19 PM
ستريدا جعجع: التعرّضَ لمقام البطريرك تعرّضٌ للبنان برُمَتِه
12:18 PM
برّي حول قانون الانتخابات: هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها وإلا سيكون هناك معركة سياسية
12:17 PM
برّي عن المفاوضات: هناك آلية تسمى الميكانيزم التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيّين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية
12:17 PM
بلدية زحلة - المعلقة تتلف نحو 170 دراجة نارية غير شرعية
12:16 PM
برّي: أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين الأول موضوع الإدعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سوريا والثاني موضوع المفاوضات وما تزعمه إسرائيل في شأن السلاح من سوريا هو محض كذب فأميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف ذلك
12:16 PM
نقابتا المهندسين: ملف تراخيص مشاريع الطاقة الشمسية خارج نطاق صلاحياتنا التنفيذية
12:14 PM
برّي: المقاومة التزمت كاملاً بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار والجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9000 عنصر وضابط
12:12 PM
مخزومي: آن الأوان لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بعد استقرار سوريا
12:11 PM
مكتب افرام: هذا الخبر ملفّق
