Jul 7, 2025 9:37 PMClock
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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغات عن تعرض سفينة على بعد 51 ميلا بحريا غرب سواحل الحديدة اليمنية لهجوم بعدة قذائف صاروخية أطلقت من مركب صغير

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