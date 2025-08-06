Aug 6, 2025 6:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نطالب رئيس الأركان بعدم الاستقالة والتمسك بموقفه والتعبير عن إرادة الشعب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o