Jun 27, 2025 1:57 PMClock
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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: ندعو إلى مشاركة واسعة غدا في مظاهرة عنوانها "نعيد المختطفين وننهي الحرب"

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