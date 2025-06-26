Jun 26, 2025 4:16 PMClock
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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: رأينا كيف تستطيع دولتنا التحرك والانتصار فلماذا لا تتحرك لتعيد المختطفين

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