May 5, 2025 10:06 AMClock
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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: المجلس المصغر اتخذ قرارا مخالفا لإرادة أكثر من 70% من المواطنين

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