Jun 24, 2025 9:06 AMClock
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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران يجب أن يشمل غزة أيضا

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