Aug 3, 2025 6:30 PMClock
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هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني: مقتل الأسير أحمد طزازعة من محافظة جنين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

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