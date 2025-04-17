Apr 17, 2025 9:21 AMClock
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هيئة شؤون الأسرى والمحررين: استشهاد الأسير مصعب حسن عديلي من نابلس في سجون الاحتلال الإسرائيلي

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