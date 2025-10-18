Oct 18, 2025 2:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة بحرية: استهداف سفينة بمقذوف غير معلوم قبالة عدن باليمن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o