May 8, 2025 6:54 AMClock
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هيئة المطارات الباكستانية: تعليق مؤقت للرحلات في مطارات كراتشي ولاهور وسيالكوت

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