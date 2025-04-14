Apr 14, 2025 8:22 PMClock
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هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 6 درجات يضرب سان دييغو في كاليفورنيا

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