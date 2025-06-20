Jun 20, 2025 1:21 PMClock
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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية: أي هجوم مسلح من أي طرف يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية يعد انتهاكا للقرارات الدولية

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